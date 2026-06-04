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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rick triumphiert

ProSieben MAXXStaffel 23Folge 25vom 04.06.2026
Rick triumphiert

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 25: Rick triumphiert

40 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick ist angetan von einem einmaligen Motorrad, während Chum in den Bann einer pummeligen elektrischen Teddybär-Figur gezogen wird.

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