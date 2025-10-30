Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Rick im Krypto-Fieber

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 39vom 30.10.2025
Rick im Krypto-Fieber

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 39: Rick im Krypto-Fieber

40 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Corey verlieben sich in einen Buick Roadmaster, während Chum eine von Tom Hanks signierte Puppe sowie einen Basketball begutachtet.

