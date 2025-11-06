Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Höllenkarre

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 49vom 06.11.2025
Folge 49: Die Höllenkarre

40 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In San Diego freuen sich Rick und Corey auf eine Probefahrt in dem Kultauto "Hell's Chariot" aus dem Film "Grease".

Kabel Eins Doku
