Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der 30-Millionen-Dollar-Deal

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 6vom 07.01.2026
Folge 6: Der 30-Millionen-Dollar-Deal

38 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Rick begutachtet das teuerste Objekt in der Geschichte von Pawn Stars - die einzige 1933er Double Eagle Goldmünze, die weltweit zum Verkauf steht. Anschließend reist Chum ins "glücklichste Land der Welt" - mit einem Miniaturmodell der "Main Street USA" aus Disneyland. Das Modell repräsentiert eine typisch amerikanische Kleinstadt im frühen 20. Jahrhundert.

