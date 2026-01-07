Der 30-Millionen-Dollar-DealJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Der 30-Millionen-Dollar-Deal
38 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Rick begutachtet das teuerste Objekt in der Geschichte von Pawn Stars - die einzige 1933er Double Eagle Goldmünze, die weltweit zum Verkauf steht. Anschließend reist Chum ins "glücklichste Land der Welt" - mit einem Miniaturmodell der "Main Street USA" aus Disneyland. Das Modell repräsentiert eine typisch amerikanische Kleinstadt im frühen 20. Jahrhundert.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick