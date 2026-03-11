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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Im Schatten des Weißen Hauses

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 11.03.2026
Im Schatten des Weißen Hauses

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 5: Im Schatten des Weißen Hauses

41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Rick, Corey und Chum reisen nach Washington, D.C. Die Truppe holt sich die Unterstützung vertrauenswürdiger Experten, um bei guten Deals die Regeln festzulegen. Zwischen den Ereignissen verlieren sich Chum und Corey in einem riesigen Herrenhaus.

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