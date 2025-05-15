Percy Stuart
Folge 6: Geheimnisträger
24 Min.Ab 12
Percy Stuart soll einen Papagei von London nach Kopenhagen zu seinem Eigentümer, einem Herrn Sörensen, bringen. Percys Freund und Begleiter Reginald Prewster ist von dieser Aufgabe begeistert. Was kann schon, denkt er, auf dieser Reise für eine Komplikation auftreten? Aber auch hier lauern Gefahren: An der Zollabfertigung in Kopenhagen teilt man ihnen mit, dass der Papagei einer strengen tierärztlichen Untersuchung unterzogen werden muss. Die Freunde sind einverstanden. Aber als sie ihren Vogel wieder in Empfang nehmen, erwartet sie eine große Überraschung.
