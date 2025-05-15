Percy Stuart
Folge 10: Das Tal der Ruhe
25 Min.Ab 12
General Mc Lean, der Percy Stuart ausgesprochen freundschaftlich zugetan ist, stellt ihm die neue Aufgabe: Er möge prüfen, ob das in Norwegen gelegene "Tal der Ruhe" tatsächlich ein so originelles Erholungsplätzchen ist, wie ihm erzählt wurde. Er glaubt, Percy damit eine leichte Aufgabe gestellt und ihm einen Gefallen getan zu haben. Auch Percy ist dieser Meinung, allerdings nicht sehr lange.
