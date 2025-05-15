Percy Stuart
Folge 13: Der Scheich
25 Min.Ab 12
Percy Stuart schildert Mr. Prewster die Hinrichtungszeremonien des Orients. Genau das droht möglicherweise den beiden für das unberechtigte Eindringen in den Harem des Scheichs von Mosambanu. Percys charmante Clubkameraden verlangen von ihm das Foto des Scheichs mit seinen unverschleierten Damen. Schon auf der Anfahrt werden sie von Beduinen gestellt, und im Augenblick ihrer größten Demütigung erreicht sie noch dazu der Hilferuf einer versklavten Stewardess.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick