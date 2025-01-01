Beschützt die Nacht ihre Kinder?Jetzt kostenlos streamen
Person of Interest
Folge 4: Beschützt die Nacht ihre Kinder?
42 Min.Ab 12
Das Team 'Machine' erhält gleich zwei neue Sozialnummern, die auf den 14-jährigen Malcolm und seine achtjährige Schwester zurückführen. Die Geschwister sind auf ihrem Schulweg zur falschen Zeit am falschen Ort, als sie Zeugen einer Schießerei zwischen der 'Bruderschaft' und einer armenischen Bande werden, infolgedessen eine Menge Geld verschwindet. Schnell geraten die Kinder ins Visier der Gangster und werden verfolgt ...
