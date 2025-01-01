Person of Interest
Folge 12: Steuerung-Alt-Löschen
42 Min.Ab 16
Islamische Terroristen planen diverse Anschläge. Die Gruppierung ist zu viert, doch als ihr Haus gestürmt wird, sind nur drei von ihnen aufzufinden. Yasim fehlt und er hat den Laptop dabei. Es gilt herauszufinden, was auf dem Gerät so wichtig ist, dass sich der Geheimdienst gegen sich selbst stellt, statt zusammen gegen den Terrorismus zu kämpfen ...
