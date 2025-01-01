Person of Interest
Folge 5: Propheten
42 Min.Ab 12
Eine neue 'Person of Interest' wurde herausgegeben: Es ist der Meinungsforscher Simon Lee, der für den amtierenden New Yorker Gouverneur James Murray arbeitet und ihn mitten in den Neuwahlen unterstützt. Als Murray jedoch gegen seine Herausforderin verliert, vermutet Simon, dass manipulative Kräfte im Spiel waren. Beim Versuch, die Angelegenheit aufzuklären, erliegt er fast einem Anschlag, wären da nicht Unbekannte, die ihm zu Hilfe eilen ...
