GalileoStaffel 1Folge 1
52 Min.Ab 12

Das "Galileo X-Plorer" Kamerateam macht sich auf eine Reise in die Antarktis! Genauer gesagt: In den größeren von nur zwei dauerhaft bewohnten Orten des sechsten Kontinents: Las Villas Estrellas. Vor Ort trifft unser Team aber auch Einheimische und entdeckt, wie knüppelhart das Leben der Bewohner hier sein kann und welchen Einfluss der Luxus-Tourismus auf das Leben hier hat.

Galileo
