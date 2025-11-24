Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ewiger Tag: In dieser Stadt geht die Sonne nicht unter

GalileoStaffel 1Folge 10
Folge 10: Ewiger Tag: In dieser Stadt geht die Sonne nicht unter

15 Min.Ab 12

In dem Städtchen Barrow in Alaska geht die Sonne im Sommer ganze 82 Tage nicht unter. Welche Auswirkungen hat das auf den menschlichen Körper? Unser Reporter ist in die nördlichste Stadt der Welt geflogen, um es herauszufinden.

Galileo
