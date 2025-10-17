Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 2: Alles rund um Brüste
45 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 16
Olivia möchte herausfinden, warum Brustvergrößerungen weiterhin die am häufigsten nachgefragte Schönheitsoperation sind. Von Silikonimplantaten über Fettreduktionen bis hin zu Brustwarzen-Tätowierungen greift Olivia auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, um zu ergründen, welche Trends aktuell sind. Zudem geht sie der Frage nach, wer von der steigenden Popularität des Strebens nach den 'perfekten Brüsten' profitiert.
