Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

sixxStaffel 1Folge 4vom 17.10.2025
Folge 4: Vulva Beauty

46 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 18

Olivia Attwood geht der Frage nach, warum sich immer mehr Frauen einer Operation im Intimbereich unterziehen. Soziale Medien und Pornografie haben bei vielen jungen Frauen zu Unsicherheiten geführt, weshalb immer mehr Frauen sich für eine Schamlippenkorrektur entscheiden. Einige von ihnen sind bereit, mit Olivia über ihre Sorgen zu sprechen. Auch Chirurgen äußern sich zu den sich ändernden Trends auf der Suche nach der "perfekten Vagina".

