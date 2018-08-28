Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Cora SchumacherJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 12: Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Cora Schumacher
95 Min.Folge vom 28.08.2018Ab 12
In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ist heute der 5. Exit zu Gast. Cora Schumacher musste leider das Haus verlassen. Wir sprechen mit ihr über die Zeit im Haus, Höhen und Tiefen und natürlich persönliche Highlights.
