Das denkt Pascal Behrenbruch über seinen AuszugJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: Das denkt Pascal Behrenbruch über seinen Auszug
61 Min.Folge vom 24.08.2018Ab 12
Pascal Behrenbruch kommt direkt aus dem "Promi Big Brother"-Haus auf unsere Couch und erzählt, was er über sein Ausscheiden denkt. Außerdem gibt er Insider-Infos über die verbleibenden Bewohner.
