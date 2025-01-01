Tag 15: Pikanter Gossip mit den Exits Payton Ramolla und Gitta Saxx!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 15: Tag 15: Pikanter Gossip mit den Exits Payton Ramolla und Gitta Saxx!
68 Min.Ab 12
Diesem scharfzüngigen Duo entgeht nichts: Jochen Bendel und Melissa Khalaj laden täglich im Anschluss an "Promi Big Brother" live zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ein und präsentieren exklusive Live-Bilder aus Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft.
