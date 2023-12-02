"Muss ich mich schämen?" - Iris' Statement nach dem ExitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 12: "Muss ich mich schämen?" - Iris' Statement nach dem Exit
49 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Was hat Iris zu sagen nach ihrem Aus? Was fühlt sie und worauf freut sie sich besonders? In der Late Night Show zu Promi Big Brother 2023 spricht sie Tacheles und überzeugt erneut mit ihrer ehrlichen und gutherzigen Art. Über alle Feind- und Freundschaften der vergangenen Tage redet sie offen.
