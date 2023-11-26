"Es war die geilste Zeit meines Lebens" - Erstes Statement nach dem ExitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: "Es war die geilste Zeit meines Lebens" - Erstes Statement nach dem Exit
60 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Die Entscheidung ist gefallen: Patricia Blanco muss als erste Bewohnerin Promi Big Brother 2023 verlassen. Wir schauen auf ihre Zeit zurück, sprechen über ihre Herausforderung und stellen die Fragen der Zuschauer:innen!
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick