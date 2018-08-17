Der spektakuläre Einzug ins "Promi Big Brother" HausJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Der spektakuläre Einzug ins "Promi Big Brother" Haus
180 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12
Die Bewohner ziehen ins "Promi Big Brother" Haus ein: Wer darf in die Villa und wer muss auf die Baustelle? Der Baustellen-Bereich ist nicht jedermanns Sache: Dort kämpfen die Bewohner mit einer überlaufenden Toilette.
