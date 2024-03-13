Das Lieblingsrezept des Viertplatzierten aus "Das große Promibacken 2024"Jetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 5: Das Lieblingsrezept des Viertplatzierten aus "Das große Promibacken 2024"
46 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 6
Der Promi, der heute seine heimischen Pforten öffnet, durfte seine Backkünste bereits in der diesjährigen Staffel von "Das große Promibacken" unter Beweis stellen. Gezaubert wird diesmal ein leckerer Velvet Cake mit karamellisierten Nüssen und einem französischen Dacquoise-Boden. Wessen Lieblingsrezept könnte das wohl sein?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick