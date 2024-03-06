Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 4vom 06.03.2024
Der Gewinner des Promibackens von 2023, Kai Schumann, lädt ein in die heimische Küche. An der eigenen Rührschüssel entsteht sein Lieblingskuchen, den die Zuschauer und Zuschauerinnen bereits aus einer technischen Prüfung des Promibackens 2023 kennen. Aber Vorsicht: Abgewandelt und mit einer persönlichen Note wird dieses Backwerk zu einem ganz besonderen Highlight. Kai präsentiert seinen Lieblingskuchen nämlich in der veganen Variante.

