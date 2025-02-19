Das Lieblingsrezept von Susan SideropoulosJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 1: Das Lieblingsrezept von Susan Sideropoulos
44 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 6
Susan Sideropoulos öffnet für "Promis backen privat" in Berlin ihre Haustür und backt für ihre Freundinnen ihren Lieblingskuchen: einen Kokos-Erdbeer-Traum. Sie zeigt, dass beim Backen immer auch eine Prise Magie dabei ist und beweist, dass man mit Glitzer und positivem Mindset alles schaffen kann - vor allem eine spektakuläre Torte.
