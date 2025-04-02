Das Lieblingsrezept eines Promibacken-HalbfinalistenJetzt kostenlos streamen
Promis backen privat
Folge 7: Das Lieblingsrezept eines Promibacken-Halbfinalisten
43 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 6
Ein Rezept - zwei Torten: Dieser Wettkampf wird in der Küche ausgetragen. Ein Promibacken-Halbfinalist tritt gegen Osterspezial-Bäcker an - wer kann sich besser an das Rezept halten, im größten Chaos die Nerven behalten und am Ende mit seiner Torte überzeugen?
