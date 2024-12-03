Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 10: Das Spieleparadies
44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 6
Yosemite und Charlie wohnen seit drei Jahren in ihrem Haus. Das junge Paar liebt es, Spieleabende mit Freunden bei sich zu organisieren, doch aktuell sind die Räume zu eng. Jonathan und Drew Scott planen eine umfassende Renovierung, die ein offenes Küchen- und Wohnkonzept, sowie einen neuen Spielraum umfasst. Während des Umbaus stoßen sie allerdings auf einige Herausforderungen, die zusätzliche Kosten und Verzögerungen verursachen.
