Der perfekte Patchwork-StyleJetzt kostenlos streamen
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 7: Der perfekte Patchwork-Style
44 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6
Stephanie und Mike haben eine Patchwork-Familie gegründet und wollen nun ihr Haus renovieren lassen. Der Umbau umfasst mehrere Räume, darunter die Küche und die Badezimmer, die alle modernisiert und funktioneller gestaltet werden sollen. In den Gesprächen mit den vier Kindern von Mike und Stephanie werden ihre individuellen Wünsche und Stile erfragt, um sicherzustellen, dass jeder Raum die Persönlichkeit des jeweiligen Teenagers widerspiegelt.
