Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 11: Aus Klein mach Groß
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 6
Jessica und Jeff haben vor kurzem ein Haus in Manhattan Beach gekauft, das vor ihrem Einzug dringend renoviert werden muss. Das Paar steht unter finanziellem Druck, da sie momentan sowohl Miete als auch die Hypothek zahlen müssen. Jonathan und Drew Scott machen sich deshalb sofort an die Arbeit. Es gibt viel zu tun, da die Brüder den gesamten Grundriss ändern wollen.
