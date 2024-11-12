Zum Inhalt springenBarrierefrei
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Der Traum von Alt und Neu

sixxStaffel 1Folge 3vom 12.11.2024
Der Traum von Alt und Neu

Der Traum von Alt und NeuJetzt kostenlos streamen

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Folge 3: Der Traum von Alt und Neu

44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 6

Bahar und Mathieu benötigen dringend Hilfe bei der Renovierung ihres alten Hauses. Die Herausforderung besteht darin, eine praktische Küche zu schaffen, die das Kochen erleichtert und viel Platz für Familienaktivitäten bietet. Zudem soll das Zuhause nicht seinen ursprünglichen Charme verlieren. Die Scott-Brüder machen sich an die Arbeit, allerdings treten während des Umbaus unvorhersehbare Probleme auf, die zusätzliche Kosten für die Familie bedeuten.

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
sixx
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

