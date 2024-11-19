Kleines Haus neu aufgestelltJetzt kostenlos streamen
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 5: Kleines Haus neu aufgestellt
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 6
Adrienne und Scott wohnen schon seit 20 Jahren in ihrem Haus. Ihre beiden Kinder, die 17 und 19 Jahre alt sind, teilen sich immer noch ein Zimmer mit einem Etagenbett. Deshalb entscheidet das Paar, dass der Zeitpunkt für eine Renovierung gekommen ist, und bitten Jonathan und Drew um Hilfe. Die Brüder wollen ein zweites Kinderzimmer einbauen, doch während der Umbauarbeiten entdecken die beiden den gefährlichen Stoff Asbest in den Wänden.
