Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 6: Ein Traum wird wahr
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 6
Joon und Younga haben nach zehn Jahren endlich genug Geld gespart, um ihr Haus renovieren zu lassen. Sie teilen den Scott-Brüdern vorab mit, dass das Gebäude in einem schlechten Zustand ist. Doch neben Schimmel entdecken Jonathan und Drew weitere Probleme. Illegale Verkabelungen und instabile Fußböden könnten die Kosten in die Höhe treiben. Die Zwillinge tun ihr Bestes, um das Zuhause des Paares sicher und modern umzubauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick