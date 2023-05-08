Bei welcher Lady wird Single Sanny ganz warm ums Herz? Jetzt kostenlos streamen
Rate my Date
Folge 3: Bei welcher Lady wird Single Sanny ganz warm ums Herz?
109 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 6
Findet Sportskanone Sanny bei "Rate my Date" seine Traumfrau? Oma Bärbel wünscht sich für ihren Enkel eine natürliche, liebevolle Partnerin. Vater André ist der Meinung, sein Sohn braucht eine Frau, mit der er auch über Familienplanung nachdenken kann. Ob sie Sanny gut genug kennen und die Reisekoffer auf die richtige Date-Anwärterin setzen?
