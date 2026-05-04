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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Erster Härtetest

GalileoStaffel 1Folge 1vom 04.05.2026
Erster Härtetest

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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Folge 1: Erster Härtetest

29 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Für 24 junge Polizisten beginnt in Dachau der wohl entscheidendste Schritt ihrer Laufbahn: Die sechsmonatige Ausbildung beim Unterstützungskommando, kurz: USK. Diese Spezialkräfte werden gerufen, wenn es für andere Einheiten zu gefährlich wird. Auch Andi (21), Lukas (23), Alex (24) und Junior (19) haben es in den sogenannten Nachwuchszug des USK geschafft. Wir begleiten sie von Tag 1 an dabei, wie sie versuchen zu beweisen, dass sie das Zeug haben fürs Kommando.

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