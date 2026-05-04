Der legendäre OlympiatagJetzt kostenlos streamen
Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?
Folge 2: Der legendäre Olympiatag
34 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Woche sechs in Dachau. Drei der 24 Anwärter haben das Kommando verlassen. Einer freiwillig, die anderen unfreiwillig. Für die verbliebenen Männer steht nun der "Olympiatag" an - eine beim Unterstützungskommando berühmte und berüchtigte 12-Stunden-Grenzerfahrung im Münchner Olympiapark, die jeden an seine Belastungsgrenze bringt. Wer den anspruchsvollen Weg weitergehen will, muss jetzt zeigen, dass er auch unter extremem Stress als Teamplayer funktioniert.
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