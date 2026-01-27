Showdown: Der Kampf um die letzten Punkte beginntJetzt ohne Werbung streamen
Reality Backpackers
Folge 16: Showdown: Der Kampf um die letzten Punkte beginnt
31 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6
Ein erbittertes Duell um einen Zeitvorsprung entbrennt im Amazonas! Ein cleveres Spiel lockt mit wertvollen Punkten auf dem Weg zum Finale. Doch während einige Teams um jeden Meter kämpfen, werden andere von ihren Dämonen eingeholt. Wer mobilisiert die letzten Kräfte? Und wer erreicht pünktlich das Ziel?
