Peru-Qual: Höhenangst, Liebes-Drama & ein Rätsel
Reality Backpackers
Folge 2: Peru-Qual: Höhenangst, Liebes-Drama & ein Rätsel
29 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Die Luft wird dünner und die Kraft weniger. Nur straffe Waden reichen nicht, denn 600 Höhenmeter und ein kniffliges Kreuzworträtsel trennen die Reality Backpackers vom Ziel. Erschöpfung und Streitigkeiten machen sich breit. Wer überwindet die Hindernisse und sichert sich den Vorteil im Wettkampf?
