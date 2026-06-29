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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Wir versuchen 10 Tage OBDACHLOS zu überleben

JoynStaffel 1Folge 1vom 29.06.2026
Wir versuchen 10 Tage OBDACHLOS zu überleben

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REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS

Folge 1: Wir versuchen 10 Tage OBDACHLOS zu überleben

39 Min.Folge vom 29.06.2026

Unser Experiment beginnt mitten in Köln. Ohne Geld, ohne Bett und ohne Plan versuchen wir herauszufinden, wie es ist, auf der Straße zu leben. Schon am ersten Tag merken wir, wie schwer es ist, an Essen und Geld zu kommen. Wir sammeln Pfand, sprechen mit Menschen, die selbst obdachlos sind, und hören ihre Geschichten. Am Abend suchen wir einen Schlafplatz und verbringen unsere erste Nacht auf Pappe unter einer Brücke.

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