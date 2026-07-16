Wir verschenken unser TINY HAUS an eine Obdachlose PersonJetzt kostenlos streamen
REALLIFE GUYS: 10 TAGE OBDACHLOS
Folge 8: Wir verschenken unser TINY HAUS an eine Obdachlose Person
24 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Wir transportieren unser selbstgebautes Tiny Haus zu seinem neuen Standort. Dort treffen wir die Person, die das Projekt ins Leben gerufen hat, und hören seine Geschichte. Weitere besondere Begegnungen nehmen uns mit in Schicksale, die uns zum Nachdenken bringen. Wir verbringen selbst eine Nacht im Tiny Haus und erleben hautnah, was es bedeutet, darin Schutz zu finden. Am Ende übergeben wir es an eine obdachlose Person, die es wirklich gebrauchen kann.
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