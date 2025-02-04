Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 228: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Seit Oktober 1999 verhandelt Richterin Barbara Salesch Strafrecht-Delikte, wie sie in deutschen Gerichtssälen tatsächlich verhandelt werden: Diebstahl, unterlassene Hilfeleistung, Betrug und Nötigung - Alltagsfälle. Weil im echten Strafgericht Kameras nicht zugelassen sind, übernehmen Darsteller den Part von Angeklagten und Zeugen, während echte Juristen als Staatsanwälte und Verteidiger agieren.
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