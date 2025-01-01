Richterin Barbara Salesch
Folge 1083: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Jutta wird beschuldigt, ihrem Ex-Freund Paul die Brust mit einem Bügeleisen verbrannt zu haben. Hat sie sich gerächt, weil Paul ihre Tochter zum Sex verführte, alles gefilmt und ins Internet gestellt hat? 2. Fall: Während der Narkose soll sich der Gynäkologe Rainer an seiner Patientin vergangen haben. Hat er Michaela dabei gegen ihren Willen geschwängert oder versucht sie, die Affäre mit dem Arzt vor ihrem Mann zu vertuschen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick