Richterin Barbara Salesch
Folge 902: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einer Pistole in der Hand überfällt Isabel eine Tankstelle - sie sieht sich als Opfer. Wurde sie wirklich von ihrem kriminellen Freund Steffen entführt und zu dem Überfall gezwungen? 2. Fall: Durch den Biss einer giftigen Vogelspinne gerät Manuela in Panik, hyperventiliert und verletzt sich schwer. Wollte sich Lisa, die Ex-Frau ihres Freundes, dafür rächen, dass Manuela ihr Ehemann Rolf ausgespannt hat?
