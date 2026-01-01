Richterin Barbara Salesch
Folge 897: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Saskia findet ihren Freund Max vollgepumpt mit Heroin in ihrer Wohnung. Wurde er wirklich von Saskias Schwester betäubt oder ist er einfach rückfällig geworden? 2. Fall: Marina wurde mit einem Abschleppseil an das Auto ihrer Freundin Ann gefesselt und fast zu Tode geschleift. Wollte sich Ann rächen, weil Marina ein Verhältnis mit ihrem Ehemann hat oder saß sie gar nicht am Steuer?
