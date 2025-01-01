Richterin Barbara Salesch
Folge 900: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit 20 Peitschenhieben auf den Rücken soll Tanja ihre Mitbewohnerin Linda gefoltert haben. Hat sie sich gerächt, weil Linda ein Verhältnis mit ihrem Freund hatte oder haben die Frauen eine bizarre Sexpraktik ausprobiert? 2. Fall: Im Drogenrausch und mit aufgeschnittenen Pulsadern findet Dagmar ihre Tochter in deren Wohnung. Sie ist sicher, dass Melindas Freund Mike sie umbringen wollte, um zu verhindern, dass ihn die Frau verlässt.
