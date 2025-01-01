Richterin Barbara Salesch
Folge 1127: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: In blindem Hass soll die an Amnesie leidende Melissa ihrer Pflegerin Alina ein Messer ins Bein gerammt haben. Hat sie erfahren, dass Alina mit ihrem Mann ein neues Leben begonnen hat, während sie zwei Jahre im Koma gelegen hat? 2. Fall: Travestiestar Daphne ist angeklagt, von dem Maurer Martin nach einem Showauftritt krankenhausreif geschlagen worden zu sein. Wollte sich Martin für eine Abfuhr rächen oder hat Daphnes Konkurrentin Violetta die Finger im Spiel?
