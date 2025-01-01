Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1173
Folge 1173: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Video von einer Dessousparty soll der Grund sein, dass Wiebke den Wäscheladen ihrer Freundin Gesa in Brand gesteckt hat. Hat sie sich für den heimlich gedrehten Film gerächt? 2. Fall: Mit heruntergelassener Hose wird Maximilian mit der 17-jährigen Lisa in eindeutiger Situation erwischt. Hat der Aufreißer versucht, die Nichte seiner Freundin zu vergewaltigen oder wollte Lisa den Freund ihrer Tante im Keller verführen?

SAT.1
