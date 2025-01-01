Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

Richterin Barbara Salesch

Folge 1221: Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

Sechs Jahre lang wird Lena von ihrer Mutter Beate mit Medikamenten voll gepumpt und ruhig gestellt - die Organe der 21-Jährigen sind so schwer geschädigt, dass sie nicht älter als 30 Jahre alt wird. Als Lenas Mutter erschlagen wird, fällt der Verdacht auf sie. Hat sich die Tochter in einem wachen Moment für ihr Martyrium gerächt oder steckt ein unbekannter Erpresser hinter dem Mord?

