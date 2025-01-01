Richterin Barbara Salesch
Folge 1252: Reise in die Vergangenheit
45 Min.Ab 12
Der 45-jährige Jörg wird erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Seine 22-jährige Tochter Antonia gerät ins Visier der Polizei. Sie hatte erst einige Tage vor dem Mord von ihrem leiblichen Vater erfahren und große Hoffnungen in das erste Treffen gesetzt. Wollte sich die junge Frau mit dem Mord an ihrem Vater rächen, weil er nichts mit ihr zu tun haben wollte?
