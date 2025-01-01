Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Reise in die Vergangenheit

SAT.1Staffel 7Folge 1252
Reise in die Vergangenheit

Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1252: Reise in die Vergangenheit

45 Min.Ab 12

Der 45-jährige Jörg wird erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Seine 22-jährige Tochter Antonia gerät ins Visier der Polizei. Sie hatte erst einige Tage vor dem Mord von ihrem leiblichen Vater erfahren und große Hoffnungen in das erste Treffen gesetzt. Wollte sich die junge Frau mit dem Mord an ihrem Vater rächen, weil er nichts mit ihr zu tun haben wollte?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen