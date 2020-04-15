Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richtig witzig!

Episode 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 15.04.2020
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Richtig witzig!

Folge 4: Episode 4

45 Min.Folge vom 15.04.2020Ab 12

Kommt ein Pinguin in eine Strandbar ... Moderator Hugo Egon Balder lädt Deutschlands Comedy-Elite dazu ein, ihr Talent im Witzeerzählen zu beweisen. Bei "Richtig witzig" heizen Comedians wie Oliver Pocher, Janine Kunze, Karl Dall oder Mike Krüger in mehreren Runden dem Publikum mit ihren besten Witzen aus unterschiedlichen Kategorien ein: Männer-Witze, Beamten-Witze, Arzt-Witze, Blondinen-Witze und viele mehr - ganz nach dem Motto: Der Freitag ist zum Lachen da.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richtig witzig!
SAT.1
Richtig witzig!

Richtig witzig!

Alle 1 Staffeln und Folgen