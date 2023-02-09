Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 09.02.2023
Die drei Spitzenköche starten ihre Reise im Camper quer durch die USA nördlich von San Francisco. An der Pazifikküste fangen sie Krabben und verbringen die erste Nacht im Caravan. Doch welcher der drei Spitzenköche darf in das große Prinzessinnen-Bett im Heck? In San Francisco lernen sie den 15-fachen Pizzaweltmeister Tony kennen, entdecken in China Town, wie Peking Enten zubereitet werden und wie 1000-jährige Eier schmecken. Dann kommt es zu einem ersten Krach zwischen Frank und Alex ...

