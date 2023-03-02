Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Tierische Grenzerfahrungen in Florida!

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 02.03.2023
Tierische Grenzerfahrungen in Florida!

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 4: Tierische Grenzerfahrungen in Florida!

89 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12

Letzte Station des "Roadtrip Amerika": Florida. Auf dem Programm der Spitzenköche stehen weitere Mutproben: Pythonjagd in den Everglades mit einem erfahrenen Jäger, Yoga mit zwickenden Ziegen sowie Tauchen im Meer voller Haie. Kulinarisch genießen die drei ein Florida unter dem Einfluss der kubanischen Küche. Beim Abschluss-Dinner in Key West werden selbst gefangene Langusten aufgetischt, bevor der abenteuerliche Roadtrip zu Ende geht.

